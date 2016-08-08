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جنايات القاهرة تواصل فض أحراز قضية «أنصار الشريعة»

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جنايات القاهرة تواصل فض أحراز قضية «أنصار الشريعة» جنايات القاهرة تواصل فض أحراز قضية «أنصار الشريعة»

أرشيفية

واصلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد فهمي ، فض أحراز المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”كتائب أنصار الشريعة”.

و وصل العرض لاستعراض محتوى عدد من الفيديوهات حوتها الأحراز، برز من بينها ملف بعنوان “طريقة سهلة لصنع سلاح صغير بس خطير”، ويظهر شخص يتحدث بلغة عربية بلهجة غير مصرية، وأثبتت المحكمة بعد إيقاف العرض، أن التسجيل يظهر فيه شخص يتحدث عن كيفية صناعة سلاح باستخدام قلم جاف ودبوس و ورقة، والشارح قرر أنه يعي ما يقول وأن هذا سلاح خطير، ولم تشأ المحكمة عرضه نظرًا لعلانية الجلسة.

وحوى مقطعين عرضتها الأحراز دون صوت، ملف عبارة عن تسجيل لمحمد البلتاجي عبر قناة الجزيرة، ودون على شريط أحمر الخاص بشاشة القناة “الجزيرة مباشر ”،  تبث رسالة مصورة من القيادي الإخواني “محمد البلتاجي” ، وتبين للمحكمة أن الملف ليس به صوت.

كما تم عرض من ذات القناة ، يعنوات لقطات للخروج الآمن لمعتصمي رابعة العدوية، إضافة لفيديو آخر لمجموعة من الأشخاص يحملون جريحًا، و فيديوهات آخرى حوت توضيحات حول سلاح كاتم الصوت، و تصنيعه بمختلف الأسلحة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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