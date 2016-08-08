ننشر التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، تعريفة الكهرباء الجديدة للاستخدامات المختلفة لعام 2016 /2017.

وأشار شاكر – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أنها خطوة أساسية لا غنى عنها، لضمان استمرار الخدمة للمواطن والمستثمر، ولأغراض التنمية بعد دراسة كل البدائل والخيارات بأفضل مستوى ممكن من الكفاءة على ضوء القدرات الجديدة الهائلة التي تتم إضافتها للشبكة القومية، وما يصاحب ذلك من توسع في شبكات النقل، التوزيع، إحلال، وتجديد القديم منها، مع مراعاة محدودي الدخل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم الإثنين – للإعلان عن تعريفة الكهرباء للاستخدامات المختلفة لعام 2016/ 2017، وعلى رأسها الاستخدامات المنزلية، وهي:

وقال شاكر – خلال الاجتماع – إنه “سيتم تطبيق التعريفة الجديدة التي أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، اعتبارًا من أول يوليو 2016، كما هو متبع وفقًا لبرنامج إعادة الهيكلة، على أن يتم تحصيل فرق فاتورتي يوليو وأغسطس على 10 أقساط شهرية اعتبارًا من فاتورة شهر سبتمبر”.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن إجمالي قيمة الدعم خلال عام 2016/ 2017 لمختلف أغراض استخدام الكهرباء يبلغ حوالي 30 مليار جنيه، منها 28.9 مليار جنيه لأغراض الاستخدام المنزلي، و2.2 مليار جنيه لأغراض الري على الجهد المنخفض.

وأوضح أن التعريفة الجديدة تتضمن دعمًا لجميع شرائح الاستخدام المنزلي حتى 1000 كيلووات \ ساعة في الشهر، وتركز على دعم محدودي الدخل في الشرائح الثلاث الأولى، والتي يصل عدد المشتركين فيها إلى حوالي 16 مليون مشترك من إجمالي حوالي 28 مليون مشترك منزلي، لافتًا إلى أن الشريحتين الأولى والثانية يستفيد منهما المشتركين الذين لا يتعدى استهلاكهم 100 كيلوات/ساعة في الشهر.

وقال الوزير، إن ” فاتورة الشريحة الأولى تبلغ 6.5 جنيه شهريًا على المواطن، وتدعمها الدولة بنسبة 430% بواقع 28 جنيهًا شهريًا، حيث إن التكلفة الحقيقية للكيلووات تبلغ68.9 قرش في حين يحصل عليها المستهلك في هذه الشريحة بـ11 قرشًا فقط”.

وأضاف أن قيمة الدعم على باقي الشرائح تتدرج تنازليًا، حيث تبلغ نسبة دعم الدولة للـ100 كيلوات 310%، للـ200 كيلووات ساعة 180%، للـ300 كيلو 120%، للـ400 كيلو 90%، للـ500 كيلو 80%، للـ650 كيلو 60%، للـ750 كيلو 30%، وللـ 1000 كيلو 11%، فيما يتوقف الدعم للاستهلاك الأعلى من ذلك، ويستفيد جميع المستهلكين حتى 1000 كيلووات من الدعم الذي تحصل عليه جميع الشرائح اعتبارًا من الشريحة الثالثة، حيث إن الشريحتين الأولى والثانية مستقلتين بذاتهما للفئات الأشد احتياجًا.