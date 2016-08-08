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أردوغان: التحقيق لا يزال مستمرًا مع قاتل الطيار الروسي

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أردوغان: التحقيق لا يزال مستمرًا مع قاتل الطيار الروسي أردوغان: التحقيق لا يزال مستمرًا مع قاتل الطيار الروسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه التحقيق لايزال  مستمرًا مع الطيار الذي يشتبه بأنه قتل قائد الطائرة الروسية “سو 24″ أوليغ بيشكوف”.

وفي تصريح لوكالة “تاس” أوضح أردوغان أن “الشخص الذي تسبب بمقتل الطيار الروسي، يقبع حاليا في السجن، وتستمر عملية التحقيق معه وهذا أمر أود الإشارة له بشكل خاص”.

وكانت مقاتلة تابعة لسلاح الجو التركي قد أسقطت في يوم 24 نوفمبر من العام الماضي، قاذفة روسية من طراز ” سو-24″ فوق الأراضي السورية وتزعم أنقرة بأن القاذفة الروسية انتهكت المجال الجوي التركي وهو أمر نفته وزارة الدفاع الروسية وأكدت أن القاذفة كانت فوق الأراضي السورية.

 

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