أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“دلتا للطيران” تستأنف رحلاتها بعد توقف بسبب عطل فني

Google+ Print
“دلتا للطيران” تستأنف رحلاتها بعد توقف بسبب عطل فني “دلتا للطيران” تستأنف رحلاتها بعد توقف بسبب عطل فني

ارشيفية

استأنفت شركة “دلتا” الأميركية للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها الجوية “بشكل محدود”، وذلك بعد توقف دام عدة ساعات إثر عطل فني أصاب الأنظمة الإلكترونية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائي، وحذرت من أن بعض الرحلات قد تلغى أو ترجئ مجددا، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأدى توقف الرحلات إلى تعطل آلاف المسافرين على رحلات الشركة في أنحاء العالم، وشهدت مكاتب الحجز بالمسافرين في المطارات ازدحامات.

وقالت الشركة إن انقطاع الكهرباء الذي سببا عطلا في أجهزة الحاسوب، بدأ في الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش. ولا تعد تعطل أجهزة الحاسوب أمرا نادرا، إذ تكررت مرات عدة في شركات الطيران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية