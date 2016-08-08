“دلتا للطيران” تستأنف رحلاتها بعد توقف بسبب عطل فني

استأنفت شركة “دلتا” الأميركية للطيران، اليوم الاثنين، رحلاتها الجوية “بشكل محدود”، وذلك بعد توقف دام عدة ساعات إثر عطل فني أصاب الأنظمة الإلكترونية للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائي، وحذرت من أن بعض الرحلات قد تلغى أو ترجئ مجددا، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأدى توقف الرحلات إلى تعطل آلاف المسافرين على رحلات الشركة في أنحاء العالم، وشهدت مكاتب الحجز بالمسافرين في المطارات ازدحامات.

وقالت الشركة إن انقطاع الكهرباء الذي سببا عطلا في أجهزة الحاسوب، بدأ في الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش. ولا تعد حوادث تعطل أجهزة الحاسوب أمرا نادرا، إذ تكررت مرات عدة في شركات الطيران.