5 نصائح تجذب أطفالك لتناول الطعام في الصيف

مع موسم الإجازات الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، لن يقبل طفلك تناول الطعام بسهولة، بسبب حبه للهو واعتقاده أنه يملك الوقت لصالحهن لذلك تضع لك سارة كنعان، اختصاصية في نصائح، كي تنظمي له غذاءه الصحي بشكل مناسب.

1. روتين يومي لموسم الصيف: عادة ما يكون هناك نظام يومي خلال فترة المدرسة يقتضي بتناول الوجبات في أوقات محددة، ومن الضروري وضع برنامج خاص في الصيف لتفادي تفويت الوجبات الأساسية والخفيفة، وخاصة في حال كان الطفل يستيقظ في وقت متأخر ويقضي معظم نهاره خارج المنزل. يجب الحرص على وضع برنامج للوجبات وتقديم الفطور والغداء والعشاء للطفل في مواعيد محددة بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين أو تحضير وجبة صحية في حقيبة الغداء ليحملها معه عند قضاء نهاره خارج المنزل.



2. إضافة ألوان مميزة مع تحضير الفواكه الصيفية: ينبغي تقديم وجبات منعشة وغنية بالألوان للطفل من فواكه الصيف مثل البطيخ، والتوت، والمانجا، للمحافظة على ترطيب جسمهطوال اليوم. يمكن وضع الفواكه في الثلاجة لمدة ساعة واحدة على الأقل، وتقديمها للطفل كوجبة خفيفة في وقت لاحق.



3. جعل الحليب المشروب المفضل: عندما يكون الجو حاراَ جداً في الخارج، يرغب الطفلعادةً بتناول مشروب محلّى بارد لإرواء عطشه. من الأفضل استبدال هذه المشروبات المحلاة بالحليب المدعّم ، الذي يوفّر المغذيات التي يحتاجها جسم الطفل لنموه الصحي، فضلاً عن طعمها الشهي.

4 - رافقيه إلى أماكن اللعب:,نبغي إبقاء الطفل مشغولاً لتفادي تناوله للأطعمة الخفيفة خلال مشاهدة التلفاز أو اللعب بالأجهزة الإلكترونية ويجب تحفيز الطفل على ممارسة أنشطة جسدية لمدة 60 دقيقة على الأقل طوال أيام الأسبوع، فعلى الرغم من عدم قدرته على اللعب في الخارج بسبب حرارة الجو، هناك العديد من الأساليب التي تبقيه نشيطاً. فيمكن مرافقة الطفل إلى أماكن اللعب حيث يلعب ويقفز ويجري برفقة أصدقائه. ويجب الانتباه إلى أن الطفل النشيط بحاجة لشرب كمية وافرة من المياه ليحافظ على ترطيب جسمه خلال الصيف.



5. كوني مبتكرة: يعتمد الأمر على التخطيط المسبق وتحضير الوجبات عبر جمع المكونات بطريقة ممتعة لجعل الطفل يحبّ الوجبة أكثر. ويمكن ببساطة المزج بين الألوان والأشكال المختلفة لتشجيعه على تناول أطعمة صحية، فعلى سبيل المثال يمكن تقديم الفواكه على شكل زهرة أو وجه مبتسم من البيض وخبز التوست، أو حتى تشكيل المجموعة الشمسية باستخدام أطباق مليئة بخضراوات متنوعة.