الآثار الجانبيَّة لحبوب منع الحمل؟

كثير من النساء يلجأن إلى تناول حبوب منع الحمل؛ لمنع وتعطيل الدورة الشهريَّة، غير مباليات بخطورتها؛ لأنَّ هنالك مناسبة تنتظرها أو كالسفر، فهل يمكن استخدام حبوب منع الحمل لمنع الدورة الشهريَّة، ومتى يمكن استخدامها، وما الآثار الجانبيَّة لها؟

"سيدتي وطفلك" التقت استشاريَّة النساء والتوليد والمسالك البوليَّة النسائيَّة بالعيادة الأولى بجدَّة، الدكتورة سناء أحمد تواتي؛ لتعرفك على هذه الآثار السلبية.

تتكون حبوب منع الدورة الشهريَّة من هورمون البروجستيرون الموجود في جسم المرأة. وعادة ما تكون نسبة هذا الهورمون مرتفعة قبل الدورة الشهريَّة، وإن لم يتم إخصاب البويضة تنخفض نسبته في الجسم، ويلي انخفاضه نزول الدورة الشهريَّة. لذلك تعمل هذه الحبوب على إبقاء مستوى البروجستيرون مرتفعاً في الجسم؛ لمنع حدوث الدورة الشهريَّة.



كيف تعمل حبوب منع الدورة الشهريَّة؟

ـ يتم تناول الحبوب قبل موعد الدورة بخمسة أيام على أن يتم تناول حبَّة واحدة كل يوم.

ـ بإمكانك تناول الحبوب طوال الفترة التي ترغبين بها بوقف الدورة الشهريَّة، وعند إيقاف تناولها تبدأ الدورة الشهريَّة خلال 5 أيام من التوقف.

الآثار الجانبية

ـ تغيرات في الرغبة الجنسيَّة (زيادة أو نقصاناً).



ـ الشعور بالغثيان والصداع وبخاصة في المرحلة الأولى. مع حساسيَّة الثدي.



ـ تغييرات في الإفرازات المهبليَّة، ما بين الزيادة والنقصان.

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