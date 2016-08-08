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أفضل الألعاب التعليمية للأطفال

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الإثنين 08-08-2016 02:00

أصبح استخدام التكنولوجيا والأجهزة الذكية شيئاً مهماً في حياتنا، إذ نستخدمها عدة مرات يومياً للبحث في العديد من المجالات، والآن تعددت استخداماتنا لها ووصلت لأطفالنا، ويمكنك الاستفادة منها، خاصة مع مجيء الإجازة الصيفية، بالاستعانة بعدد من التطبيقات التالية التي توفر للطفل المعرفة وتكسبه العديد من المهارات في صورة شيقة ومسلية:

أحلم أن أكون: يساعد هذا التطبيق الطفل على تحديد مهنة المستقبل عن طريق تعريف الطفل بالعديد من المِهن والوظائف المختلفة، وأسماء الوظائف، ومهام صاحب كل مهنة، والأدوات التي يستخدمها، كما يحتوي التطبيق على عدد من الأنشطة لتنمية إبداعه وقدرته على التركيز وتقوية الذاكرة وغيرها، مثل: لعبة "ترتيب الأجزاء" التي يتعلم خلالها تجميع صور أصحاب الوظائف، وتركيب أجزائها بشكل صحيح لتكتمل الشخصية.

ويمكن لطفلك التقاط صورة لنفسه بطريقة كاريكاتورية في الوظيفة التي يحلم بها في المستقبل من خلال كاميرا الهاتف.

موسوعة تعليم الطفل المسلم: يهدف التطبيق إلى تعليم الأطفال من سن الثانية إلى العاشرة قواعد الإسلام وأركانه، وأركان الإيمان، كما يضم قصار السور بالصوت والصورة، إضافة إلى مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية والآداب والصفات التي يجب أن يتحلى بها الطفل المسلم من رحمة ورفق وصدق ونشاط، وحب للتفوق، وحب للنجاح، وسعي لتحصيل العلوم، وممارسة الرياضة، والأكل الصحي من خضراوات وغلال، وغيرها من المميزات.

تطبيق جيجل جوستس: يقوم بتعليم الطفل الأرقام والعد، وهو مفيد لتعليمه قبل الذهاب إلى المدرسة.

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سيدتي