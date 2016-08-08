حكايات #في_القمة - نادر السيد لـ في الجول: مباراتي الأولى أمام الأهلي هي الأفضل

لم يجد نادر السيد حارس القطبين السابق أفضل من مباراته الثانية فقط مع الزمالك ليتذكر أوقاته الرائعة في لقاءات القمة المصرية.

ويسأل FilGoal.com نجوم مصر عن ذكرياتهم مع القمة قبل مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر الاثنين.

ويقول نادر السيد:"كانت ثاني مباراة رسمية لي مع الزمالك، فزنا على الأهلي 1-0".

وأضاف "بالنسبة لي كانت مباراة مهمة جدا، مباريات القمة مهمة لأي لاعب".

وأتم "كان من المهم جدا لي أن أقدم مستوى جيد وقد كان ولله الحمد، كذكريات داخل الملعب جيدة جدا أيضا، فعلاقتنا كلاعبي الأهلي والزمالك جيدة للغاية ليس كما يتخيل البعض".

ويقصد حارس مصر السابق مباراة يونيو 1993 التي حسمها الأبيض بهدف أيمن منصور في الدوري.