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“محور قناة السويس الجديدة بين التحديات والأمال” ندوة بثقافة بالوادي الجديد

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“محور قناة السويس الجديدة بين التحديات والأمال” ندوة بثقافة بالوادي الجديد “محور قناة السويس الجديدة بين التحديات والأمال” ندوة بثقافة بالوادي الجديد

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> ينظم قصر ثقافة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، ورشة حكي تحت عنوان “محور قناة السويس الجديدة بين التحديات والأمال”، وذلك في إطار إحتفالات فرع ثقافة الوادي الجديد بالذكري الأولي لإفتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح صلاح حسان، مديرعام الثقافة بالمحافظة، في تصريح صحفي، أن الإحتفالية تقام بمركز شباب موط ، ويحاضر فيها الدكتور أحمد العريني ومحمد سيد غزال .

وأضاف، أن الفرع أقام علي مدار اليومين الماضيين عروض فنية لفرق الموسيقي العربية والفنون الشعبية والفنون التلقائية بالميادين العامة والرئيسية بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، ضمن فعاليات هذا الإحتفال.

 

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