أخبار عاجلة

من صنعها؟.. أزمة «جوجل» و«أوبر» بسبب السيارات الآلية -
«جيب» تطرح «شروكي تراكهوك» بقوة 707 حصان -
الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السجن من عامين لـ5 سنوات على 23 متهمًا بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

Google+ Print
السجن من عامين لـ5 سنوات على 23 متهمًا بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بسوهاج السجن من عامين لـ5 سنوات على 23 متهمًا بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأثنين، بمعاقبة 14 متهمًا من عناصر الإخوان، مقيمين بدائرة مركز دار السلام ، بالسجن عامين حضوريًا، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 5 سنوات غيابيًا، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا