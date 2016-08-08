السجن من عامين لـ5 سنوات على 23 متهمًا بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأثنين، بمعاقبة 14 متهمًا من عناصر الإخوان، مقيمين بدائرة مركز دار السلام ، بالسجن عامين حضوريًا، ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 5 سنوات غيابيًا، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.