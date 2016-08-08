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الانتهاء من قانون «الإسكان الموحد» الخاص بالقرى والريف بداية سبتمبر المقبل

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الانتهاء من قانون «الإسكان الموحد» الخاص بالقرى والريف بداية سبتمبر المقبل الانتهاء من قانون «الإسكان الموحد» الخاص بالقرى والريف بداية سبتمبر المقبل

معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب – أرشيفية

أكد معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة قسمت قانون البناء الموحد البديل لقانون “119″ إلى شقين أحدهما خاص بهيئة المجتمعات العمرانية، وآخر خاص بالقرى والريف، حسبما أفاد مراسلنا.

وأوضح محمود، أن الشق الخاص بمشروع القانون الخاص بالريف والقرى سيتم الانتهاء من مناقشته في نهاية الشهر الجاري، حتى يصبح جاهزًا من حيث الصياغة والمراجعة في مطلع شهر سبتمبر المقبل .

وأضاف رئيس لجنة الإسكان – خلال اجتماع اللجنة – أن مشروع القانون راعى الكثير من الشرائح حين تم وضعه، وأهم هذه النقاط تتمثل في القضاء على الفلسفة العقيمة في قانون “119″ الذي كان يسري على جميع المباني في جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز، وكذلك فتح سوق الاستثمار لجلب مستثمرين لمصر، فضلًا عن وضع أسلوب جديد للعقاب في حالة من يخالف قواعد البناء.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم الاستعانة بعددٍ من الجهات حين وضع مشروع القانون، كما سيتم استدعاء ممثلين من نقابة المهندسين، وزارة الإسكان، المحليات، ورئيس الشرطة القابضة لمياه الشرب خلال مناقشات مشروع القانون.

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