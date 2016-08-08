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بالفيديو - رمضان صبحي يتحدث بعد لقاء هامبورج عن أداء لم يكن الأفضل ووعد لستوك سيتي

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بالفيديو - رمضان صبحي يتحدث بعد لقاء هامبورج عن أداء لم يكن الأفضل ووعد لستوك سيتي بالفيديو - رمضان صبحي يتحدث بعد لقاء هامبورج عن أداء لم يكن الأفضل ووعد لستوك سيتي

قال رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي إنه لم يقدم أداؤه الأفضل ضد هامبورج في ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد.

رمضان انتقل لستوك سيتي من الأهلي وخاض 63 دقيقة ضد هامبورج في أخر وديات صانعو الفخار قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

وقال رمضان في تصريحات لموقع ستوك سيتي: "أنا سعيد لأن أكون جزء من المجموعة ومتحمس لكوني هنا"

أضاف "لم أكن أتوقع أن أبدأ ضد هامبورج، ولكني سعيد للغاية للعب أول مباراة مع فريقي الجديد"

وشدد "لم تكن أفضل مباراة لي ولكني أعد بالعمل جاهدا لأنجح في ستوك وأتطلع للعب في إنجلترا".

وواصل "ظننت أنني لعبت بشكل جيد مع زملائي. كنت سعيد لأني بدأت اللقاء وبدأت أشعر بأسلوب لعب الفريق".

وأتم "أنا مع الفريق منذ يومين فقط، أحاول أن أنسجم ولكن لدي أمل أن أتعرف على الجميع في الأسبوعين المقبلين".

طالع أيضا - مارك هيوز يتحدث عن بداية رمضان مع ستوك.. "القرار السهل وثقة الكبار"

بالفيديو – ملخص لمسات رمضان صبحي في الظهور الأول مع ستوك سيتي

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فيديو اليوم السابع

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