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رسميا - سان جيرمان يضم خيسي من ريال مدريد

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رسميا - سان جيرمان يضم خيسي من ريال مدريد رسميا - سان جيرمان يضم خيسي من ريال مدريد

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميا عن ضم خيسي رودريجيز مهاجم ريال مدريد بعقد يمتد لخمسة أعوام.

ويعد خيسي هو الصفقة الخامسة للنادي الفرنسي قبل بدء موسم 2016-2017 بعد ضم جريجوري كريتشوفياك وتوماس مونير وجيوفاني لو سيلسو وحاتم بن عرفة.

وصرح اللاعب عقب انضمامه للفريق الفرنسي "أنا سعيد للغاية للانضمام لسان جيرمان والذي أصبح واحدا من أكثر الأندية تنافسا على الألقاب في أوروبا".

وأضاف "لدي طموح كبير للمواسم المقبلة، سوف يكون أمرا رائعا أن أعمل تحت قيادة أوناي إيمري مدرب الفريق الذي يمتلك سمعة كبيرة في إسبانيا وأوروبا، إنه مدرب متميز لا يمكنني الانتظار للبدء في التحدي المقبل في مسيرتي".

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن سان جيرمان قد ضم اللاعب بمبلغ يقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني.

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