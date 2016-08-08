جنايات الشارقة تستمع لأقوال الشهود في جريمة قاتل أبيه

استمعت محكمة جنايات الشارقة صباح اليوم لأقوال شهود الإثبات في قضية قاتل أبيه الذي يبلغ من العمر ١٨ عاما أميركي الجنسية، من أصول عربية، حيث تعرضت الجلسة لبعض التفاصيل المحزنة ليلة الواقعة والتي قال فيها شقيق المجني عليه وعم المتهم انه دخل الى مكتب أخيه فوجد ابن أخيه جاثيا على ركبتيه، ويقبل اباه الذي كان مضرجاً بدمائه، وأنه فور رؤيته لعمه حمل مطفأة الحريق وقال لعمه اضربني بها كما فعلت بأبي.

وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شاهد الإثبات الاول وهو أحد عناصر شرطة أنجاد الذي قال إنهم تلقوا بلاغاً عن حادثة طعن وعندما وصلوا كان المتهم وعمه موجودين فيما الضحية مسجى على الأرض غارقاً بدمائه فقام بإبعادهم عن مسرح الجريمة، لافتاً إلى أن المتهم كان يتصرف بصورة غير طبيعية.

أما الشاهد الثاني وهو شقيق القتيل "العم" فقال بعد أن حلف اليمين إنه تلقى اتصالاً من نسيب لهم يفيد بأن شقيقه مريض جداً وعليه الحضور على الفور، وأنه بالفعل تحرك إلى منزل أخيه واتصل بالإسعاف كسباً للوقت وعندما وصل إلى مكتبه الذي يقع في نفس البرج الذي يقطن فيه وجده على الأرض في بركة من الدماء والإصابات في رأسه وعينه، وانه نزل ليجد ابن أخيه المتهم، الذي قال له أريد أن أرى أبي وركض إلى المكتب وعندما وصل عمه وجده جالسا بجوار جثة أبيه ويقبله ويبكي كما طلب من عمه أن يضربه بمطفأة الحريق مثلما فعل هو بوالده وبعدها أحضر سكيناً وقال لعمه أطعني.

وذكر عّم المتهم أن ابن أخيه يعاني مرضاً نفسياً وكان يخضع للعلاج النفسي وعلاقته بوالده قوية جداً ويحبه وأنهم مصدومون من الحادثة ولا يدرون لماذا أقدم على قتل أبيه.

النيابة بدورها سألت العم عن جزئية طلب المتهم من عمه أن يضربه بطفاية الحريق كما فعل هو، المحكمة أجلت القضية ليوم الخامس من سبتمبر المقبل.

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