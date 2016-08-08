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وضعية النوم تحل مشاكلك الصحية أبرزها حموضة المعدة والتجاعيد

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وضعية النوم تحل مشاكلك الصحية أبرزها حموضة المعدة والتجاعيد وضعية النوم تحل مشاكلك الصحية أبرزها حموضة المعدة والتجاعيد
آلاء الفقى

النوم يعد من أفضل الوسائل التى تساعد على تحسين الحالة الصحية للجسم وإمداده بالنشاط والحيوية، لكن وجد أيضا أن وضع النوم له العديد من الفوائد فى حل بعض المشاكل الصحية.

 

وكشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "healthy-holistic-living"، أن وضع نومك من الممكن أن يتغلب على بعض المشاكل المرضية التى تعانى منها مثل مرض ارتجاع المرىء وحموضة المعدة وألم الذراع والظهر وغيرها من الأمراض.

 

وفى هذا الإطار ذكر التقرير موضع النوم الصحى حسب كل مشكلة مرضية، فإذا كنت تعانى من ارتجاع المرىء وحموضة المعدة، فإن النوم على الجانب الأيسر يساعد على تخفيف هذه المشكلة ويجعل النوم أسرع بكثير، حيث أثبتت الدراسات أن النوم على الجانب الأيسر يحافظ على وجود تقاطع بين حمض المعدة والمرىء.

 

أما إذا كنت تعانى من ألم الظهر، حاول أن تنام على ظهرك فهذا يعد موقفا جيدا للعمود الفقرى والرقبة، ومن الأفضل ألا تستخدم أى وسائد تحت رأسك ويكون الجسم فى وضع مستقيم، وإذا كنت تعانى من الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم من الأفضل النوم على أحد الجانبين سواء الأيسر أو الأيمن وتجنب النوم على الظهر لأن هذا الوضع يسبب الشخير بفضل الجاذبية، مما يجعل اللسان يسقط فى مجرى الهواء.

 

وكما جاء فى التقرير أن أفضل وضع للنوم للتغلب على التجاعيد هو النوم على الظهر، فذلك يجعل وجهك معرضا للهواء ويجنبك الإصابة بحب الشباب الذى تتم الإصابة به عند ضغط جلد الوجه. 

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