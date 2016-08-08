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أحمد عز والسقا ينضمان لقوات البحرية الخاصة في موسم رمضان 2017

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الإثنين 08-08-2016 14:44

استكمالا لحشد النجوم لصنع أكبر موسم لدراما رمضان عام 2017، بدأ المنتج تامر مرسي مفاوضات مكثفة مع النجمين أحمد عز والسقا لتقديم مسلسل مشترك، مقتبس عن واحدة من ملاحم القوات الخاصة البحرية في ، علما بأن عز يخطط بالوقت نفسه لتقديم فيلم عن معركة المنصورة الجوية التي تحولت لعيد للقوات الجوية المصرية.
السقا المحافظ على تأكيد ونفي الأخبار المتعلقة بأعماله الفنية، تجاهل الخبر ولا زال يشارك معجبيه صوره من عطلة الصيف في الساحل الشمالي، بينما أكد المنسق الأعلامي لأحمد عز صحة الخبر، واشار إلى أن المسلسل من تأليف يوسف معاطي، الذي يتابع كتابة حلقاته في باريس، وتدور أحداثه حول الوحدات الخاصة للبحرية المصرية، وسيحسم النجمان موقفهما من توقيع العقود بعد كتابة المسلسل بالكامل.
يذكر أن أحمد عز وأحمد السقا سبق تعاونهما سينمائياً في فيلم "المصلحة"، من تأليف وائل عبد الله، وإخراج ساندرا نشأت، وسيكون المسلسل القادم أول تعاون لهما للشاشة الصغيرة.

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سيدتي

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