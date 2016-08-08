كاظم الساهر يمضي إجازته في لبنان وينشر صورة جديدة لحفيدته

نشرت الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر على موقع "إنستغرام" صورة جديدة له مع حفيدته سنا بدا فيها وهو يقبل يدها الصغيرة.

كما نشرت الصفحة نفسها صورة أخرى له وهو يمضي إجازة نهاية الأسبوع مع بعض الأصدقاء في لبنان، من بينهم الموزع الموسيقي ميشال فاضل والماكيير بسام فتوح، كما ظهر في الصورة إبنه وسام.

وأحيا كاظم الساهر حفلين ناجحين في 4و5 آب \اغسطس الجاري، في مهرجان بيت الدين الدولي، كما أنه سيحيي حفلين آخرين في لبنان في 12 و13 الحالي في إطار مهرجان إهدنيات الدولي.