لجنة الخطة بالبرلمان تعد مشروعًا لزيادة رسوم «التدخين» لصالح التأمين الصحى

مراسل«ONA»:

> قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إعداد مشروع قانون بفرض رسم على كافة وسائل التدخين يُحصل لصالح هيئة التأمين الصحى.

جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريرى لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، حيث طالب الحريرى بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحى الذى يعانى من نقص حاد فى الموارد المالية.

وقال مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب محمود خليفة، إن المصلحة تحصل مبلغ مليار و٦٠٠ مليون جنيه كضريبة على مبيعات السجائر وأن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحى على طلاب المدارس قيمته ١٠ قروش فقط على كل علبة سجائر وتصل قيمته الشهرية إلى ٣٥ مليون جنيه تورد إلى هيئة التأمين الصحى شهريًا بشكل منتظم، مؤكدا أن المصلحة ليس لديها مانع من زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس.

وأشار النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة إلى أنه لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه فى قانون الضريبة للصرف على بند بعينه لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للصرف، موضحًا أنه يمكن معالجة ذلك بزيادة الرسم فى القانون.

وأكد رئيس اللجنة حسين عيسى- فى نهاية المناقشات- أن اللجنة ستعد مشروع قانون منفصل بفرض رسم على كافة وسائل التدخين لصالح التأمين الصحى، وذلك ليشمل الرسم جميع هذه الوسائل دون الاقتصار على السجائر فقط، وذلك لتعظيم قيمة هذا الرسم.