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الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة ٢١قرش للاستهلاك ٢٠٠ كيلو وات...و٩٥ قرشا لـ ٦٥٠ كيلو وات

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الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة ٢١قرش للاستهلاك ٢٠٠ كيلو وات...و٩٥ قرشا لـ ٦٥٠ كيلو وات الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة ٢١قرش للاستهلاك ٢٠٠ كيلو وات...و٩٥ قرشا لـ ٦٥٠ كيلو وات
كتبت رحمة رمضان تصوير اشرف فوزى

 

 

 

-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون١١ قرش بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ١٩ قرش بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢١ قرش بدلا من 16 قرشا للكيلو وات.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون ٤٢ قرش بدلا من 35 قرشا للكيلو وات.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون  ٥٥ قرش بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ٩٥ قرش بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات.

- الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ٩٥ قرش بدلا  81 قرشا للكيلو وات.

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