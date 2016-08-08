الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة ٢١قرش للاستهلاك ٢٠٠ كيلو وات...و٩٥ قرشا لـ ٦٥٠ كيلو وات

-الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ستكون١١ قرش بدلا من 7.5 قروش للكيلو وات.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ١٩ قرش بدلا من 14.5 قرش للكيلو وات.

- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢١ قرش بدلا من 16 قرشا للكيلو وات.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات سيكون ٤٢ قرش بدلا من 35 قرشا للكيلو وات.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات سيكون ٥٥ قرش بدلا من 44 قرشا لكل كيلو وات.

- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ٩٥ قرش بدلا من 71 قرشا لكل كيلو وات.

- الشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ٩٥ قرش بدلا 81 قرشا للكيلو وات.