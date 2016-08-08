أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يكشف عن موعد تحديد موقف المهاجم الإيفواري من الانضمام إلى الفريق

Google+ Print
الأهلي يكشف عن موعد تحديد موقف المهاجم الإيفواري من الانضمام إلى الفريق الأهلي يكشف عن موعد تحديد موقف المهاجم الإيفواري من الانضمام إلى الفريق

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن موقف النادي من ضم المهاجم الإيفواري زوهي لوسيان والذي يخضع للاختبار مع الفريق.

لوسيان صاحب الـ20 عاما يخضع للاختبار في الأهلي منذ يوم الخميس الماضي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "مارتن يول المدير الفني للفريق لم يحدد بعد موقفه النهائي من اللاعب".

وأوضح "موقف اللاعب سوف يتم حسمه بعد مباراة نهائي الكأس، ويحدد مارتن يول قراره سواء باستمرار خضوعا للاختبار أو توجيه الشكر له على الأيام التي قضاها مع الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر