الأهلي يكشف عن موعد تحديد موقف المهاجم الإيفواري من الانضمام إلى الفريق

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن موقف النادي من ضم المهاجم الإيفواري زوهي لوسيان والذي يخضع للاختبار مع الفريق.

لوسيان صاحب الـ20 عاما يخضع للاختبار في الأهلي منذ يوم الخميس الماضي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "مارتن يول المدير الفني للفريق لم يحدد بعد موقفه النهائي من اللاعب".

وأوضح "موقف اللاعب سوف يتم حسمه بعد مباراة نهائي الكأس، ويحدد مارتن يول قراره سواء باستمرار خضوعا للاختبار أو توجيه الشكر له على الأيام التي قضاها مع الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.