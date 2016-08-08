فيلم في الجول - شوبير يتحدث عن حازم الذي غير ' عنوان ' الزمالك

"دائما حظ حازم إمام حلو معي في تعليقي على مباريات القمة" .. هكذا يتحدث أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي عن إمبراطور الزمالك.

حكايات لا تنسى من نجوم الكرة المصرية عن أحمد أبرع وأمهر رموز الزمالك عبر التاريخ حازم إمام.

ويقول شوبير عن الإمبراطور لـFilGoal.com: "حازم أظهر من البداية امتلاكه لمهارات جيدة، وأحببت طريقة لعبه".

وأوضح "شعرت أن حازم سيغير من شكل الكرة في نادي الزمالك".

شوبير أتم "دائما حظ حازم حلو معي أثناء تعليقي على مباريات القمة، وسجل هدفا لأقول جملتي الشهيرة ( عنوان الزمالك 14 شارع حازم إمام )".

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