أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيلم في الجول - شوبير يتحدث عن حازم الذي غير ' عنوان ' الزمالك

Google+ Print
فيلم في الجول - شوبير يتحدث عن حازم الذي غير ' عنوان ' الزمالك فيلم في الجول - شوبير يتحدث عن حازم الذي غير ' عنوان ' الزمالك

"دائما حظ حازم إمام حلو معي في تعليقي على مباريات القمة" .. هكذا يتحدث أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب السابق والإعلامي الحالي عن إمبراطور الزمالك.

حكايات لا تنسى من نجوم الكرة المصرية عن أحمد أبرع وأمهر رموز الزمالك عبر التاريخ حازم إمام.

ويقول شوبير عن الإمبراطور لـFilGoal.com: "حازم أظهر من البداية امتلاكه لمهارات جيدة، وأحببت طريقة لعبه".

وأوضح "شعرت أن حازم سيغير من شكل الكرة في نادي الزمالك".

شوبير أتم "دائما حظ حازم حلو معي أثناء تعليقي على مباريات القمة، وسجل هدفا لأقول جملتي الشهيرة ( عنوان الزمالك 14 شارع حازم إمام )".

شاهدوا الفيديو:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر