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المحمدي: لقاء تورينو أعدنا جيدا لانطلاق الدوري

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المحمدي: لقاء تورينو أعدنا جيدا لانطلاق الدوري المحمدي: لقاء تورينو أعدنا جيدا لانطلاق الدوري

قال أحمد المحمدي مدافع هال سيتي إن مواجهة تورينو في الجولة التحضيرية كانت قوية وبدنية للغاية، مشيرا إلى أن فريقه سيخوض مواجهات مماثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان هال سيتي قد خسر بنتيجة 2-1 من تورينو بالنمسا استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ يوم السبت المقبل.

وصرح المحمدي للموقع الرسمي لفريقه "لقد كانت مباراة تحضيرية مختلفة عن المباريات السابقة، لقد كانت بدنية للغاية وتوقعنا أننا سنواجه هذا ضد فريق إيطالي".

وأضاف "إنهم أقوياء حين يستحوذون على الكرة، وبدنيا أقوياء، عرفنا كل ذلك، سوف نواجه تحديات مماثلة في الدوري، لذا المباراة كانت تحضيرا جيدا لما هو قادم في الموسم المقبل".

وتابع "تورينو كان أقوى خصم واجهناه في الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم، عملنا بكد ولعبنا جيدا لكنهم سجلوا هدفا رائعا ليفوزوا بالمباراة".

وأتم "لقد غير مدربهم الفريق بالكامل بين الشوطين، لذا كانوا أقوى قليلا مننا في الشوط الثاني، ولكننا نجحنا في أن نسيطر عليهم طوال الـ90 دقيقة، وهو أمر جيد جدا لنا قبل مواجهة ليستر سيتي".

ويواجه هال سيتي نظيره ليستر سيتي يوم السبت في أولى مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بقيادة مدربه المؤقت مايك فيلان الذي تولى المهمة خلفا لستيف بروس المستقيل.

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