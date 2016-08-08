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#في_القمة - تحذير من وزارة الداخلية للأهلي والزمالك

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#في_القمة - تحذير من وزارة الداخلية للأهلي والزمالك #في_القمة - تحذير من وزارة الداخلية للأهلي والزمالك

قال عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه نقل تحذيرا من وزارة الداخلية إلى ناديي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة بينهما في نهائي الكأس مساء اليوم الاثنين.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم على ملعب برج العرب في نهائي كأس دون حضور جماهيري.

وصرح مجاهد للصحفيين "وزارة الداخلية علمت أن هناك دعوات توزع للجماهير لدخول مباراة القمة".

وتابع "اتحاد الكرة حصل عل تحذير شديد اللهجة لإيصاله للأهلي والزمالك، بعدم السماح بدخول أكثر من 50 ممثلا لكل ناد".

وأكمل "لن يدخل المباراة غير الـ50 شخصا الذين تم تسجيلهم في الكشوف المعتمدة بالإضافة إلى 12 دعوة لمجلس إدارة لكل ناد".

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