فيلم في الجول – غانم سلطان يحكي: 10 دقائق وكرة ميتة منحا بركات هدفا تاريخيا ضد الزمالك

الزمالك متقدم 3-2 على الأهلي صار قريبا من 3 نقاط تجعله يقترب بشدة من لقب دوري غائب.. إلا أن محمد بركات كان له رأي أخر.

الحكاية جزء من فيلم FilGoal.com من إنتاج Clear وباشتراك شركة 7 وALTV.com عن حكايات الزئبقي محمد بركات في عيون نجوم الزمالك.

ويقول أحمد غانم سلطان ظهير أيمن الزمالك السابق "طوال تلك المباراة كان بركات يلعب على الجانب الأيمن ولكن في أخر 10 دقائق انتقل للجانب الأيسر".

وأضاف "لعبت كرة عالية وأردت إعادتها لعبد الواحد السيد لكن عماد متعب كان أقرب للكرة. الكرة ارتطمت في كتفي وذهبت لمتعب ثم عادت لبركات الذي راوغ محمود فتح الله وسجل الهدف".

وواصل "لعبت مباراة جيدة ولكن الخطأ في مباراة القمة دائما ما يظل محفورا في الأذهان".

وأتم "في وسط احتفالات الأهلي وحزني، قام بركات بمواساتي عقب اللقاء".

ويقول بركات "مرور وقت المباراة في الأهلي لا يجعلنا نفقد الأمل بل بالعكس يزيدنا إصرار على الفوز".

وأتم "لا أتعجب أبدا من حسم الأهلي لبطولات في الدقائق الأخيرة، عودنا جماعيرنا على ذلك".

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