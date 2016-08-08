شرطة الشارقة تطيح بعصابة أفريقية تسرق المحلات التجارية

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة تضم 6 أشخاص من الجنسية الأفريقية متخصصون في سرقة المحلات التجارية، وأكدت التحقيقات أنهم قاموا بسرقة عدد من المحلات بالإمارة .

وكانت شرطة الشارقة قد تلقت مجموعة من البلاغات التي تشير إلى تعرض عدد من المحلات التجارية للسرقة من قبل مجهولين، حيث يقومون في كل عملية بكسر باب المحل وسرقة المبالغ المالية و البضائع التي توجد بالمحل .

وخلال عملية البحث والتحري فقد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالإعتداء على حارس محل للسكراب في المنطقة الصناعية بالشارقة، وسرقة خزنة توجد بالمحل والفرار بها إلى جهة غير معلومة، وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائي للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم والقبض عليهم .

ومن خلال متابعة البحث وجمع الاستدلالات فقد تمكن الفريق من تحديد هوية شخص يعمل سائق سيارة أجرة تتبع لإحدى الشركات، و يعتقد بأنه على صلة بالجريمة وبالقبض على المشتبه به والتحقيق معه فقد تبين أنه أفريقي الجنسية وأنه على صلة بمجموعة من الأشخاص من أبناء جنسيته الذين اعترف بأنه يقوم بنقلهم أثناء قيامهم بسرقة المحلات التجارية بعد أن يقوم بإغلاق العداد لعدم كشف تنقلاته، وبسؤاله عن موقع المذكورين فقد أنكر في البداية معرفته بمكان تواجدهم، إلا أن متابعة البحث و خبرة رجال التحريات مكنتهم من معرفة موقع تواجد المشتبه بهم حيث تبين أنهم يقيمون بإحدى الشقق السكنية الواقعة بمنطقة أبو شغارة .

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم مداهمة الموقع المذكور حيث أبدى المشتبه بهم مقاومة عنيفة لرجال الشرطة الذين تمكنوا من القبض على جميع المتهمين، وتبين أنهم يقيمون في شقتين متجاورتين بمعية 31 امرأة من مختلف الجنسيات معظمهن من المخالفات و الهاربات من كفلائهن ، و تم توقيفهن جميعاً واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأوضاعهن ، وبالتحقيق مع أفراد العصابة فقد اعترفوا بتورطهم في ارتكاب عدد من السرقات التي طالت مجموعة من المحلات التجارية في أماكن مختلفة من مدينة الشارقة .

كما تبين أن أفراد العصابة على صلة بشخص من جنسيتهم يعمل في نفس المحل الذي وقع به الإعتداء على الحارس و سرقة الخزنة ، وكشفت التحقيقات أن المذكور هو من قام بإرشاد أفراد العصابة إلى موقع الخزنة بعد أن اعتدوا على الحارس حيث تم القبض على المذكور وضبط وتحريز المعدات التي تم استخدامها في السرقة من أدوات حديدية وسلاح أبيض و بناء على اعترافات المتهمين والمخالفين فقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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