صحة أبوظبي تحذر من استعمال مادة "دوكوسات الصوديوم" الملوثة

اتخذت هيئة الصحة في أبوظبي إجراءات فورية بشأن مادة دوكوسات الصوديوم "Docusate sodium" وقررت وضع جميع المنتجات الحاوية على هذه المادة بشكل شراب عن طريق الفم تحت الحجر الصحي، وطلبت من مدراء الصيدليات في أبوظبي بالتوقف عن شراء وتوزيع المنتجات الحاوية على هذه المادة حتى إشعار آخر.

وأشارت الهيئة إلى التحذير الصادر من هيئة الغذاء والدواء الأميركية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية مؤخراً بوضع جميع المنتجات الحاوية على مادة "دوكوسات الصوديوم" والتي تأخذ على شكل شراب عن طريق الفم لعلاج الإمساك تحت الحجر الصحي لثبوت تلوثها بالبكتيريا.

وقالت "إن هذا القرار يأتي على خلفية التنبيه الصادر من الهيئة الأميركية بسحب منتج "diocto Liquid" وذلك بسبب تلوثه بالبكتيريا والمصنع من قبل شركة "فارما تيك" والتي تسببت في ظهور حالات عدوى في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى استمرار الحجر الصحي على هذه المادة لحين استكمال التحقيقات.