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مستشفى الأهلي – باسم علي يعود بعد القمة.. وتجهيز حجازي لأسيك

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مستشفى الأهلي – باسم علي يعود بعد القمة.. وتجهيز حجازي لأسيك مستشفى الأهلي – باسم علي يعود بعد القمة.. وتجهيز حجازي لأسيك

يعود الظهير الأيمن باسم علي للتدريبات الجماعية للفريق عقب مواجهة الزمالك في نهائي كأس اليوم الاثنين.

ويخضع علي المصاب على مستوى العضلة الخلفية لفحص طبي أخير عقب المباراة للاطمئنان عليه.

وفي الوقت نفسه، سيعود مدافع الفريق أحمد حجازي للتدريبات الجماعية بعد 3 أيام، قبل أن ينتظم عقب مباراة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وكان حجازي قد أصيب بشد في العضلة الخلفية في لقاء سموحة ضمن دور الثمانية لكأس مصر.

ومن المؤكد عدم لحاق حجازي بلقاء زيسكو، مع تجهيزه لمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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