دراسة إسبانية: تناول الزبادى كامل الدسم يحمى من الإصابة بالاكتئاب

الاكتئاب أحد أمراض العصر الذى يهدد مستقبل وصحة الغالبية، ويعتمد البعض على تناول أدوية مضادات الاكتئاب ولكن هذه الأدوية قد تؤدى إلى أضرار أخرى.

وخلال دراسة إسبانية جديدة كشف الباحثون أن تناول الزبادى كامل الدسم يقلل من الإصابة بالاكتئاب، مقارنة بتناول الزبادى منخفض الدهون، وفقا لما نشره الموقع البريطانى "ديلى ميل" نقلا عن مجلة التغذية الطبية الإسبانية.

تمت الدراسة على ما يقرب من 14500 رجل وامرأة عن طريق استبيانات شاملة كل الأسئلة، ثم إعادة نفس الخطوات بعد 10 سنوات على نفس المجموعة من الأفراد، وكانت النتائج أن النساء اللاتى يعتمدن على تناول الزبادى كامل الدسم يوميا فى أنظمتهن الغذائية الصحية أقل عرضة من غيرهم الذين يتناولون الزبادى قليل الدسم أو من لا يتناولونه.

ولم يستطع الباحثون وضع تفسير واضح لعلاقة الزبادى كامل الدسم بالإصابة بالاكتئاب، ولكن ذهبت أغلب الآراء إلى أن تناول زبادى كامل الدسم ينتج عنه بكتيريا نافعة فى الأمعاء ترسل إشارات إلى المخ يحسن مزاج الفرد، وهكذا يتم الرد عليها من المخ بإشارات أخرى إلى القناة الهضمية بهدوء الجهاز الهضمى وهو ما يعطى الشعور بالراحة وقلة الإجهاد وغيرها من المشاعر المتضاربة.

وفى نهاية التقرير أكد الباحثون على أهمية تكثيف الدراسات حول هذا الأمر للتغلب على الاكتئاب الذى أصبح مرض العصر الذى يهدد حياة الملايين حول العالم.