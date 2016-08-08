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السعودية تؤكد التعاون مع ألمانيا فى التحقيق فى الهجمات الإرهابية

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السعودية تؤكد التعاون مع ألمانيا فى التحقيق فى الهجمات الإرهابية السعودية تؤكد التعاون مع ألمانيا فى التحقيق فى الهجمات الإرهابية

ارشيفية

في تعليق نادر على طبيعة عملياتها الأمنية، أكدت أنها تتعاون مع محققين ألمان لتعقب متشددين وراء هجوم بفأس وتفجير فى المانيا الشهر الماضي.

وتقول السعودية دائما إنها مستعدة للتعاون مع دول أجنبية لمكافحة الإرهاب، لكنها نادرًا ما تتحدث علنا عن قضايا بعينها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن خبراء أمن من السعودية وألمانيا اجتمعوا وتبادلوا معلومات عن أدلة تشير إلى أن أحد منفذى الهجمات فى ألمانيا كان على اتصال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع عضو بتنظيم “داعش” باستخدام خط هاتفي سعودي.

وقال التركي أن المشتبه به فى دولة تشهد صراعًا لم يحددها لكنه أحجم عن قول ما إذا كان مواطنًا سعوديًا، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضاف ردًا على سؤال بشأن تقرير أوردته مجلة دير شبيجل يوم السبت أن التحقيق لا يزال جاريا بين خبراء فى البلدين لمحاولة التوصل إلى أطراف القضية.

وقالت المجلة أن ما عثر عليه من الدردشة عبر الإنترنت يشير إلى أن الرجلين لم يتأثرا بأناس فحسب، وإنما تلقيا تعليمات منهم حتى تنفيذ الهجمات لكن لم يتم تحديد هوياتهم بعد.

وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن هجوم فى بافاريا أصاب خلاله لاجئ عمره 17 عامًا خمسة أشخاص بفأس قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير فى أنسباخ بجنوب ألمانيا أصيب فيه 15 شخصًا.

وقال المحققون أن السورى البالغ من العمر 27 عامًا الذى فجر نفسه بايع تنظيم داعش فى مقطع عثر عليه على هاتفه المحمول.

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