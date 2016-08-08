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محافظ قنا يجتمع بأعضاء مجلس المناطق الصناعية بالمحافظة

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صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> عقد اليوم الإثنين، عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إجتماعًا موسعًا بأعضاء مجلس إدارة المناطق الصناعية بكلاحين قفط، بنجع حمادى، لمناقشة سبل النهوض وتوسيع المشروعات الاستثمارية بالمنطقتين بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المنطقتين الصناعيتين وكبار القيادات التنفيذية والمعنية بملفي الصناعة والاستثمار بالمحافظة.

وأشار “الهجان” إلى أن المجلس وافق على منح مهلة 6 أشهر لمصنع مواسير بلاستيك بكلاحين قفط للبدء في التنفيذ والانتهاء من الإنشاءات كما وافق على منح مهلة 3 أشهر أيضا لمصنع “الرحاب ” للألوميتال والكريتال لمعاودة الإنتاج مرة أخرى ، كما وافق المجلس على طلب مصنع ” سود هاز ” للأيس كريم بمنطقة هو الصناعية بتحويل المنشأة من فردية إلى شركة وذلك تشجيعا للعمل ولدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة لافتا إلى أن إجمالى عدد المصانع بكلتا المنطقتين وصل إلى 116 مصنعا منها 40 مصنعا بدأت في الإنتاج.

وفي نهاية الإجتماع أصدر الهجان تعليماته إلى مديري المناطق الصناعية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري بالمنطقتين أولًا بأول وذلك في إطار إستراتيجية المحافظة التي تهدف إلى جذب رءوس الأموال وتشجيع الاستثمار، ومد يد العون للمتعثرين من المستثمرين.

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