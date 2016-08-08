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سبتمبر المقبل.. طرح أحذية جديدة للعب «بوكيمون جو»

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سبتمبر المقبل.. طرح أحذية جديدة للعب «بوكيمون جو» سبتمبر المقبل.. طرح أحذية جديدة للعب «بوكيمون جو»

بوكيمون جو – أرشيفية

ابتكرت الشركة المصنعة للأحذية الذكية “Vixole” أحذية خاصة للعبة بوكيمون جو، مرفقة بشاشات LED متكاملة وأجهزة استشعار، ويتمكن اللاعب من إدارتها خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

وسيزود الجزء الخلفي من الحذاء فوق الكعب بشاشة قادرة على عرض صور متحركة بالأسود والأبيض، وسيدمج في هذه الأحذية محرك اهتزاز وأجهزة استشعار للإشارة إلى مكان البوكيمون، مثل مكان اختبائه وغير ذلك من الأحداث ذات الصلة باللعبة.

كما يمكن إعادة شحن بطارية الحذاء عن طريق محطة شحن لاسلكية، وتستمر البطارية في العمل لمدة 8 ساعات.

ومن المخطط أن يتم إطلاق النموذج الأول من هذه الأحذية رسميًا في سبتمبر المقبل.

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