مصرع سائق وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

مراسل«ONA»:

> لقى سائق مصرعه وأصيب أخر، إثر نشوب مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات الجيرة بقرية القناوية بمركز قنا .

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة ومتوفى بمركز قنا.

وكشفت التحريات عن مصرع ” أكرم . م”، 27 عامًا – سائق، إثر إصابته بطعنه فى الصدر واصابة ابن عمه “رمضان .ص”، 41 عامًا- سائق بجروح وكدمات، إثر نشوب مشاجرة مع كلا من “رمضان . ع . ع”، 35 عامًا – عامل و أشقاؤه”عبد اللاه”، 40 سنة – عامل ، و”محمود”، 23 سنة – عامل ، و”مصطفى” 15 سنة – طالب ، وذلك بسبب خلافات الجيرة .

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين ، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .