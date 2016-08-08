أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصرع سائق وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

Google+ Print
مصرع سائق وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا مصرع سائق وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> لقى سائق مصرعه وأصيب أخر، إثر نشوب مشاجرة مع أخرين بسبب خلافات الجيرة بقرية القناوية بمركز قنا .

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة ومتوفى بمركز قنا.

وكشفت التحريات عن مصرع ” أكرم . م”، 27 عامًا – سائق، إثر إصابته بطعنه فى الصدر واصابة ابن عمه “رمضان .ص”، 41 عامًا- سائق بجروح وكدمات، إثر نشوب مشاجرة مع كلا من “رمضان . ع . ع”، 35 عامًا – عامل و أشقاؤه”عبد اللاه”، 40 سنة – عامل ، و”محمود”، 23 سنة – عامل ، و”مصطفى” 15 سنة – طالب ، وذلك بسبب خلافات الجيرة .

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين ، وتحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا