دراسة: شرب القهوة باعتدال يقضي على تسوس الأسنان

أظهرت بحوث جديدة، أن شرب القهوة باعتدال دون إفراط يساعد على تكسير روابط البكتريا، التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان وإصابتها بالتسوس.

ووجد علماء من البرازيل أن نوعا معينا من حبوب القهوة له خواص ممتازة مضادة للبكتريا، وعند شرب القهوة باعتدال دون إضافات مثل الحليب أو السكر، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأجرى العلماء من جامعة ريو دي جانيرو بحوثهم مستخدمين أسنان طفل رضيع وعيّنات من بكتريا داخل ما يشبه لعاب الفم، وقاموا بوضع الأسنان داخل محلول يحتوي على خلاصة حبوب القهوة ممزوجة باللعاب.

وجد العلماء أن روابط البكتريا تتحلل على الفور، فأرجعوا ذلك إلى احتواء حبوب القهوة على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة.

ويحذر البروفيسور أنطونيو في البحث الذي نشر اليوم 11 يونيو في جريدة “Letters in Applied Microbiology” من أن الإفراط في شرب القهوة يعدّ أيضا ضارا جدا بالأسنان.

ويقول إنه بالرغم من نتائج البحوث الجديدة المثيرة، إلا أننا يجب ألا ننسى تأثير الإفراط في شرب القهوة على اصفرار مينا الأسنان.

في نفس الوقت يطور فريق العلماء تصنيع محلول من غسول الفم ومعجون أسنان مطعمين بالمواد الفعالة الموجودة في حبوب القهوة.