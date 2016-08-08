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التمساح “موجو”.. الأكبر سنًا في العالم.. وعاصر الحرب العالمية الثانية

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التمساح “موجو”.. الأكبر سنًا في العالم.. وعاصر الحرب العالمية الثانية التمساح “موجو”.. الأكبر سنًا في العالم.. وعاصر الحرب العالمية الثانية

التمساح “موجو”

يعتبر التمساح “موجو”، المتواجد في حديقة حيوان العاصمة الصربية  ”بلجراد”، من التماسيح الأكبر سنًا، إذ عايش الحرب العالمية الثانية وقصف بلجراد في القرن الماضي.

وفقًا للسجلات وصل هذا التمساح من ألمانيا عام 1936، أي قبل بدء الحرب العالمية الثانية، ويقدر القائمون على الحديقة عمر التمساح بـ80 عامًا على الأقل.

وتدعي إدارة حديقة الحيوان أن “موجو” بناء على معلومات واردة من حدائق حيوان أخرى وجمعيات حماية الحيوانات، أصبح أكبر التماسيح سنًا في العالم بعد نفوق تماسيح أخرى في السنوات القليلة الماضية.

وتعتبر حالة “موجو” الصحية جيدة رغم عملية جراحية أجريت له في عام 2012، بعد تطور مرض الآكلة لديه واضطرار الأطباء إلى بتر أحد أطرافه.

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