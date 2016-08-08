صور.. الجيش المصري يراقب صواريخ «إس – 300» الفتاكة فى روسيا

أرسلت مصر مجموعة من المراقبين إلى روسيا، لمراقبة المنافسة العسكرية “مفاتيح السماء”، وذلك ضمن الألعاب العسكرية الدولية في منطقة أستراخان.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية – بحسب سبوتنيك اليوم الإثنين – أنه بالإضافة إلى مصر يوجد هناك ممثلون عن 6 دول أخرى، هي فنزويلا، صربيا، باكستان، الهند، البحرين، والصين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن المنافسة تمر بـ6 مراحل، وبالتحديد منافسة السائقين، وتحميل قذائف، ومناورة صواريخ “إس — 300″.

وشارك في المسابقة المتنافسون من روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، والصين، ويتكون الفريق الواحد من 17 شخصًا، يستخدمون أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-300بي إس” و “إس — 300 بي إم (فاووريت)”.

واستمرت منافسة “مفاتيح السماء” الدولية من 31 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب.