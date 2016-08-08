أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. الجيش المصري يراقب صواريخ «إس – 300» الفتاكة فى روسيا

Google+ Print
صواريخ

صواريخ (إس – 300) – أرشيفية

أرسلت مجموعة من المراقبين إلى روسيا، لمراقبة المنافسة العسكرية “مفاتيح السماء”، وذلك ضمن الألعاب العسكرية الدولية في منطقة أستراخان.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية – بحسب سبوتنيك اليوم الإثنين – أنه بالإضافة إلى مصر يوجد هناك ممثلون عن 6 دول أخرى، هي فنزويلا، صربيا، باكستان، الهند، البحرين، والصين.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن المنافسة تمر بـ6 مراحل، وبالتحديد منافسة السائقين، وتحميل قذائف، ومناورة صواريخ “إس — 300″.

وشارك في المسابقة المتنافسون من روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، والصين، ويتكون الفريق الواحد من 17 شخصًا، يستخدمون أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات “إس-300بي إس” و “إس — 300 بي إم (فاووريت)”.

واستمرت منافسة “مفاتيح السماء” الدولية من 31 يوليو/تموز إلى 7 أغسطس/آب.

13939299_1781106678798747_7403645247673582835_n

13932678_1781106638798751_4364786363684102372_n

13879395_1781106635465418_6642885761846246721_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر