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وزير التعليم يبحث مع مجلس البحث العلمي ربط المناهج ببنك المعرفة

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وزير التعليم يبحث مع مجلس البحث العلمي ربط المناهج ببنك المعرفة وزير التعليم يبحث مع مجلس البحث العلمي ربط المناهج ببنك المعرفة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني – أرشيفية

بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي الدكتور طارق شوقي، سُبل التعاون بين الجانبين خاصةً ربط المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري، واختيار 3 معلمين لكل مادة دراسية وتدريبهم، وإطلاعهم على خبرات الدول الأخرى.

وأكد الشربيني – خلال اللقاء – ضرورة تفعيل التعامل مع بنك المعرفة المصري بالأكاديمية المهنية للمعلمين، موضحًا أنها تتعامل مع مليوني معلم، وبدورهم سيتعاملون مع نحو 20 مليون طالب وطالبة.

وأشار الوزير – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أنه جاري إعادة النظر في تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتحديد اختصاصاتها وتركيزها في الفترة القادمة على الشراكات والتعاون الدولي مع كليات التربية والمراكز البحثية، والتنسيق بين الإدارات التدريبية بالوزارة، لتشكيل كيان واحد تحت مظلة وإشراف الأكاديمية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لاختيار المعلمين الذين يتم تدريبهم على ربط المناهج ببنك المعرفة المصري.

 

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