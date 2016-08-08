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أوبامييانج: الرحيل عن دورتموند؟ لن أجيب عن هذا السؤال مجددا

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أوبامييانج: الرحيل عن دورتموند؟ لن أجيب عن هذا السؤال مجددا أوبامييانج: الرحيل عن دورتموند؟ لن أجيب عن هذا السؤال مجددا

بدى بيير أوبامييانج نجم بروسيا دورتموند متضايقا حين سؤل عن إمكانية الرحيل عن الفريق، مشيرا إلى تأكيده أكثر من مرة أنه باق مع أسود الفستيفاليا.

وقال الجابوني للصحفيين:"سأبقى حتما مع دورتموند، ولن أجيب عن هذا السؤال مرة أخرى".

وأضاف "دوري لم ينته هنا، أريد الاستمرار فترة طويلة".

وأردف "أريد تحقيق المزيد مع دورتموند، لست مهتما بتغيير الفريق الذي ألعب له".

وتابع "أريد الفوز بالألقاب مع ماريو جوتزة وأندريه شورلي. على الأقل تتويج واحد لابد أن يكون هدفنا".

وأتم "لدينا القوة اللازمة للفوز على بايرن هذا الموسم".

وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى رغبة كبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد في الحصول على خدمات أفضل لاعب إفريقي لعام 2015.

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