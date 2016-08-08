صراع الصفقات - وكيله: أندية عديدة ترغب في ضم بنتيكي

قال إريس قسمت وكيل أعمال كريستيان بنتيكي مهاجم ليفربول إن اللاعب لديه عدة عروض للرحيل عن الفريق، لكنه ينتظر لاتخاذ القرار المناسب.

وحسب تقارير صحفية فإن ليفربول رفض عرضا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن المهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية، في حين أن بيشكتاش اتفق على البنود الشخصية مع اللاعب ويتبقى اتفاق الناديين.

وصرح قمست لصحيفة جارديان البريطانية "ننتظر أي أخبار، لكن في اللحظة الحالية بنتيكي لا يفعل أي شيء سوى التركيز مع فريقه".

وأضاف "هناك العديد من الأندية المهتمة بضمه، نأمل أن نتوصل إلى حل قريبا مع ليفربول".

وكان كلوب قد قال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن بنتيكي سيكون مسموحا له بالمغادرة بالسعر المناسب وذلك بعدما عزز خياراته الهجومية بضم ساديو ماني من ساوثامبتون، بالإضافة لتواجد ديفوك أوريجي ودانييل ستوريدج وداني إينجز وروبيرتو فيرمينو.