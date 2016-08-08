المبعوث الأممى بليبيا يدعو لفتح ممر آمن للراغبين فى الخروج من بنغازي

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مارتن كوبلر، جميع الأطراف فى بنغازي إلى الاتفاق على فتح ممر آمن للعائلات الراغبة فى الخروج من المدينة.

وأضاف كوبلر، فى تغريدة مقتضبة له على حسابه بـ«تويتر» الاثنين، قائلاً: إن فتح ممر آمن للعائلات الراغبة فى الخروج من المدينة “حالة إنسانية ملحة “.

يأتى ذلك فى وقت لا تزال فيه أعمال القتال فى المدينة مستمرة، إذ شهد محور القوارشة غرب بنغازى أواخر الأسبوع الماضى استهدافًا لتمركز تابع للقوات الخاصة “الصاعقة” راح ضحيته العشرات، وفق ما أكد الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة»، العقيد ميلود الزوى.