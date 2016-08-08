نهائي كأس مصر.. الأهلي يسعى إلى رد الاعتبار.. والزمالك يخشى موسم “صفري”

يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية، اليوم الإثنين، القمة المصرية بين النادي الأهلي وغريمه الزمالك، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا.

ثقة أهلاوية.. وطموح الهولندي

ويدخل النادي الأهلي المباراة تحت قيادة المدير الفني الهولندي ماتن يول، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز المثير على إنبي في نصف النهائي بهدفين لهدف، وعودة الفريق خلال الفترة الماضية إلى سكة الانتصارات.

ويضع “يول” آمالًا عريضة على خبرات نجومه الكبار والصفقات الجديدة من أجل الفوز حصد الكأس، خاصة وأنه لم ينجح في الفوز على الفارس الأبيض في القمة الأولى التي جمعتهم، والتى انتهت بالتعادل السلبي.

كما يدخل “يول” المباراة بثقة عالية، خاصة بعد تألق الوافد الجديد التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى، بعد أن كانت تثير مخاوف الجهاز الفني للمارد الأحمر وعشاقه.

ويتطلع المدير الفني الهولندى إلى إثبات نفسه، فعلى الرغم من سيرته الذاتية وخبراته الطويلة فى عالم التدريب بأوروبا إلا أنه لم يقدم حتى الآن ما يستحق عليه الضجة التى صاحبت تعاقد الأهلي معه.

كما يسعى الأهلي إلى رد الإعتبار بعد الهزيمة في نهائي كأس مصر الموسم الماضي أمام الزمالك بهدفي باسم مرسي.

تشكيل المارد الأحمر المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من:

في حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم.

في خط الدفاع : علي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير وأحمد فتحي.

في خط الوسط : حسام غالي وحسام عاشور ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان.

وفي الهجوم : عمرو جمال.

غيابات مؤثرة

ويغيب عن الأهلي في القمة كلًا من شريف إكرامي وباسم علي وأحمد حجازي وأحمد حمدي وجون انطوي وأحمد رمضان بيكهام وصالح جمعة وحسين السيد، ومحمد حمدى ذكي.

ارتباك زملكاوي

ويدخل الزمالك المباراة مرتبكًا، بعد رحيل المدير الفني محمد حلمي وتعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا مؤقتًا، وبعد استعادة الأهلي لبطولة الدوري المحلي وظهور احتمالية خروج ابناء ميت عقبة من الموسم خالين والوفاض.

ومن ناحية أخرى يخوض اللاعبين المباراة بطموحات كبيرة، بعد الفوز العريض على النادي الإسماعيلي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهم في نصف نهائي الكأس.

كما يعقد الفارس الأبيض الآمال على الثنائي أيمن حفني صانع الألعاب ورأس الحربة باسم مرسي، بعد تألقهم اللافت في مباراة الدراويش.

تشكيل الفارس الأبيض المتوقع

ومن المتوقع اأن يدخل الزمالك القمة بتشكيل يتكون من :

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى.

على فتحى وعلى جابر وإسلام جمال وشوقى السعيد فى الدفاع.

إبراهيم صلاح وطارق حامد وأحمد توفيق فى وسط الملعب.

شيكابالا وأيمن حفنى وباسم مرسى فى الهجوم.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك كلًا من محمود عبد العاطي دونجا بسبب الإصابة، ومحمد مسعد ومحمد مجدي ومحمود حمدي لعدم الجاهزية، ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد إبراهيم بسبب الإصابة فضلًا عن ايقاف ستانلي.

القنوات الناقلة

وتنقل 5 قنوات فضائية مباراة الأهلي والزمالك فى النهائي، هم “أون تى فى بلس، والنهار اليوم، والنيل للرياضة، والحياة 2 وصدى البلد .