السجن عامين لـ14 إخوانيا و5 سنوات لـ9 آخرين بسوهاج لانضمامهم لجماعة إرهابية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة 14 متهما من عناصر الإخوان، مقيمين بدائرة مركز دار السلام ، بالسجن عامين حضوريا ومعاقبة 9 آخرين بالسجن 5 سنوات غيابيا بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة، ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.