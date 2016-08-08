في_الأولمبياد - ' الأسطورة ' فيليبس غير قابل للإيقاف.. الذهبية الـ19

واصل السباح الأمريكي كتابة التاريخ وذلك بعد فوزه بذهبية سباق 4x 100 متر تتابع حر رجال رفقة منتخب بلاده في منافسات السباحة في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتعد تلك هي ميداليته الذهبية رقم 19 في تاريخ الألعاب الأولمبية ككل والأولى له في ريو دي جانيرو.

وحقق فيليبس رقما جديدا يضاف إليه إذ أنه وصل لرابع أسرع أرقامه، فقطع الـ100 متر الخاصة به في زمن قدره 47.12 ثانية.

ويخوض فيليبس الاثنين سباق 200 متر فراشة رجال، ثم يوم الأربعاء 200 متر فردي متنوع رجال، وأخيرا يوم الخميس فراشة رجال 100 متر، وجميعهم جولات تمهيدية.

وخلال أولمبياد 2008 وصفت العديد من التقارير الصحفية فيليبس بأنه "جيد جدا على أن يكون حقيقيا". وانتشرت شائعات تعاطيه المنشطات، لكن فيليبس فيما بعد أثبت أنه حقيقي، إذ أنه تخطى 9 فحوصات للمنشطات ليثبت أنه ذهبا لا يصدأ.