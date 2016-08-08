إبراهيموفيتش: يونايتد أكبر ناد لعبت له.. فريق وحيد أقارنه به

يعتبر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد فريقه الحالي أكبر ناد لعب له في مسيرته الكروية الممتدة منذ عام 1999.

وقال إبرا للصحفيين:"يونايتد ربما النادي الأكبر الذي لعبت له. الفرق الوحيد الذي أقارنه به هو ميلان".

وعن التتويج بكأس الدرع الخيرية مع الشياطين الحمر أضاف "أشعر بالسعادة، لقد كانت مباراتنا الأولى ولقد فزنا".

وأردف "هذه الكأس هي الـ31 في مسيرتي، أنا سعيد للغاية. لهذا جئت هنا وأتمنى حصد المزيد".

وسجل إبرا هدف الفوز في مرمى ليستر سيتي ليمنح يونايتد لقبه الأول في الموسم بعدما كانت النتيجة هي التعادل بهدف لمثله حتى الدقائق الأخيرة من مباراة كأس الدرع الخيرية الأحد.