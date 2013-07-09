أعلن الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق قبول الطلاب الجامعات، أنه تم تأجيل التقدم لمكتب التنسيق بالنسبة للشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية ) نظراً للأحداث الجارية.
> وأضاف فرحات، أنه لم يحدد المكتب موعد آخر لبدء للتقدم لشهادات المعادلة، وأنه سيتم تحديد الموعد من خلال المجلس الأعلى للجامعات فيما بعد.
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تأجيل التقدم لتنسيق شهادات المعادلة لأجل غير مسمى بسبب الأحداث
أعلن الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق قبول الطلاب الجامعات، أنه تم تأجيل التقدم لمكتب التنسيق بالنسبة للشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية ) نظراً للأحداث الجارية.