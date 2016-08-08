دراسة بريطانية: حبوب منع الحمل تقلل من التهاب الرئة بنسبة 80%

يعانى مرضى التهاب الرئة إلى استخدام أجهزة الاستنشاق كثيرا وهو ما قد يسبب لهم الإحراج فى بعض الأوقات أو نفاد كمية المادة المستنشقه فجأة وهو ما يعرضهم للدخول فى أزمة الربو الشهيرة والذهاب إلى المستشفى.

وخلال بحث الكثير من العلماء والباحثين فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا تم اكتشاف وسيلة لعلاج التهاب الرئة عن طريق استخدام جرعة محددة منه تؤخذ بانتظام، وأوضح الباحثون على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أن خريطة العلاج كاملة ستكون فى قطاعات الصحة المختلفة خلال 3 سنوات من الآن.

واستكملوا: "معظم الأدوية المتوفرة حاليا تعمل على تخفيف أعراض التهاب الرئة فقط من خلال توسيع الشعب الهوائية ومنشطات لتهدئة التهاب الرئة، وجميعها غير مجدية فى علاج مشكلة التهاب الرئة، وهو ما يحاول الباحثون التوصل إليه من خلال تجاربهم، وأجريت التجربة الحالية على 61 من مرضى الربو عن طريق متابعة حالتهم الصحية واستخدامهم لأجهزة الاستنشاق، ثم استبدال العلاج بأقراص منع الحمل وتطبيق ذلك عليهم لمدة 12 أسبوعا".

وأظهرت النتائج هو تحسن لالتهاب الرئة بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بغيرهم ممن استمروا على طرق العلاج التقليدية، وأضاف الباحثون: "هناك 5.4 مليون مريض بالتهاب الرئة الحاد يموت من بينهم 3 أفراد يوميا بسبب نوبات الربو رغم التقدم العلمى المستخدم فى مواد الاستنشاق التى تساعد المريض على حصوله على التنفس بطريقة طبيعية".

وقال رئيس فريق البحث الدكتور "كريس براتنج": "يعد اكتشاف فوائد أخرى لحبوب منع الحمل هو المستقبل الذى ينتظره مرضى التهاب الرئة للتخلص من كل مشاكلهم، وشملت الدراسة قياس الأعراض المختلفة التى تظهر على مريض الربو قبل تناول الدواء الجديد وبعده، باستخدام اختبارات التنفس المعروفة وأخذ عينات من جدار الصدر وأشعة لإعطاء صورة كاملة عن كيفية عمل هذا الدواء، وهو ما جعلنا نتأكد فى المراحل الأولى من جديه هذا العلاج وقيامه بتحسن الحالات بشكل كبير".