«التنورة البليسيه» بتصاميم مختلفة في صيف 2016

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن التنورة البليسيه تمثل نجمة الموضة في عام 2016، لتغازل أنوثة المرأة وتضفي لمسة رقة وجاذبية على مظهرها.

> وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة البليسيه تطل بتصاميم مختلفة لترضي كل الأذواق، حيث تأتي بعض الموديلات مصنوعة من خامة خفيفة وتتلألأ بألوان برّاقة كالذهبي والفضي، في حين تأتي موديلات أخرى مصنوعة من خامات متينة وذات مظهر كلاسيكي يثير الحنين إلى الماضي.

وتتسم التنورة البليسيه بأنها عابرة للفصول، حيث يمكن تنسيقها في الصيف مع توب ذي حمالات وصندل، بينما يمكن تنسيقها في الشتاء مع بلوفر من التريكو السميك وبوت قائدي الدراجات النارية ذي المظهر الجريء. وفي الفصول البينية يمكن تنسيق التنورة البليسيه مع جاكت جينز وحذاء رياضي.

وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”