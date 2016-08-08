قوات النظام تدخل مساعدات إلى أحياء حلب الغربية عبر الكاستيلو

أدخلت قوات النظام السوري، اليوم الاثنين، عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر طريق الكاستيلو إلى الاحياء الغربية فى مدينة حلب، بعد تمكن الفصائل المقاتلة من قطع طريق الامداد الرئيسى جنوب غرب المدينة.

وقال مدير المرصد السوري، رامى عبد الرحمن “تمكنت قوات النظام منذ ليل امس حتى الفجر من ادخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمحروقات إلى مناطق سيطرتها فى غرب حلب عبر طريق الكاستيلو”.

ويخشى سكان الاحياء الغربية أن يتمكن مقاتلو الفصائل من فرض حصار كامل عليهم، ما دفع قوات النظام إلى استخدام طريق الكاستيلو الذى كان طريق الامداد الوحيد إلى الاحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل، قبل تمكنها من قطعه فى 17 يوليو إثر معارك ضارية امتدت لاسابيع.

وبحسب عبد الرحمن “أدخلت قوات النظام هذه المساعدات بعدما سلكت جزءا من طريق الكاستيلو محاذ لحى الشيخ مقصود ذى الغالبية الكردية، لتجنب القصف من جهة الفصائل وسط اجراءات امنية مشددة”.

وقال أن هذه الطريق “باتت المنفذ الجديد الذى تعمل قوات النظام على تأمينه كبديل مؤقت عن الطريق الرئيسى الذى كانت تعتمده ويمر عبر منطقة الراموسة”.

واورد تلفزيون الاخبارية السورية فى شريط اخبارى عاجل صباح الاثنين “بدء دخول صهاريج المحروقات والمواد الغذائية والخضروات إلى مدينة حلب”.

ويأتي إدخال هذه المساعدات غداة ارتفاع غير مسبوق فى أسعار المواد الغذائية وندرة بعضها الآخر فى الاحياء الغربية، للمرة الاولى منذ العام 2013، بعدما تمكنت الفصائل المعارضة والمقاتلة وأبرزها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) من التقدم جنوب غرب المدينة.

وتمكنت الفصائل بعد سيطرتها على الراموسة ومنطقة الكليات العسكرية جنوب غرب حلب من توجيه ضربة قوية إلى قوات النظام، بقطعها طريق الإمداد الرئيسى إلى الأحياء الغربية من جهة، وكسرها الحصار عن أحياء حلب الشرقية من جهة ثانية.

وكان التلفزيون السورى الرسمى أفاد أمس بان “الجيش أوجد طريقًا بديلًا لدخول المواد الغذائية والمحروقات” إلى الاحياء الغربية.

وتدور فى مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التى تسيطر على الاحياء الغربية والفصائل المعارضة التى تسيطر على الاحياء الشرقية.