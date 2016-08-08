«المصرية للاتصالات» توافق على الحصول على ترخيص تشغيل خدمات الجيل الرابع

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على المضي قدمًا في الحصول على ترخيص إنشاء وتشغيل خدمات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.

وفوض مجلس الإدارة – خلال اجتماعه الذي عُقد الليلة الماضية – المهندس تامر جاد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في إتمام إجراءات التوقيع على الترخيص وسداد مقابل الترخيص وفقًا لشروط وأسس السداد المحددة بقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 / 6 / 2016.

وذكر بيان للشركة اليوم، أن هذا القرار جاء وفقًا للدراسة التي تم عرضها على لجنة الاستثمار المنعقدة بتاريخ 3 أغسطس 2016، والتي أكدت ضرورة التحول إلى مشغل متكامل للحفاظ على استمرارية الشركة وقدرتها التنافسية، وكذلك ما تم عرضه من الإدارة التنفيذية للشركة من آخر المستجدات الخاصة بخطة تحول الشركة لمشغل متكامل في ضوء تطورات المفاوضات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أ ش أ