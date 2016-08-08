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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8/8/2016 في محلات الصاغة

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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8/8/2016 في محلات الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8/8/2016 في محلات الصاغة

اليوم في الاثنين 8/8/2016

حيث شهد سعر الذهب الأيام السابقة تفاوت في الأسعار ، حيث شهدت الأيام السابقة إنخفاض وإرتفاع كبير في ، حيث يوجد حالة من عدم الإستقرار في الأسعار ، فهو ينخفض متأثراً بالظروف السياسية والإقتصادية ، وبعد خفض قيمة الجنيه المصري امام الدولار ، بعد قرار البنك المركزي بذلك ، على تثبيت سعر الدولار من 7.80 جنيه إلى سعر 8.88 جنيه مقابل الدولار ، مما يؤدي إلى التغيير في الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر – سعر الذهب

ومازال الذهب يسجل إرتفاعاُ ، وسوف نعرض لكم تقرير مفصل ، سوف نستعرض فيه أسعار جرام الذهب من العيار 24 و 21 و19 ، وسعر الاوقية الذهب ، وسعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب أيضاً  مع أخر تحديث لأخر الأسعار ، ومتابعة مستمرة للتغيير في الأسعار كالأتي :

الوحدة  جنيه مصرى  دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24  380.64  $42.87
سعر الذهب عيار 22  348.94  $39.30
سعر الذهب عيار 21  333.05  $37.51
سعر الذهب عيار 18  285.46  $32.15
سعر الذهب عيار 14  222.06  $25.01
سعر الذهب عيار 12  190.36  $21.44
الذهب عيار 9  142.77  $16.08
اسعار أوقية الذهب  11838.45  $1333.33
اسعار جنيه الذهب  2664.63  $300.11
اسعار كيلو الذهب  380658.40  $42872.45

 

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