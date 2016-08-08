سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8/8/2016 في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 8/8/2016

حيث شهد سعر الذهب الأيام السابقة تفاوت في الأسعار ، حيث شهدت الأيام السابقة إنخفاض وإرتفاع كبير في سعر الدولار ، حيث يوجد حالة من عدم الإستقرار في الأسعار ، فهو ينخفض متأثراً بالظروف السياسية والإقتصادية ، وبعد خفض قيمة الجنيه المصري امام الدولار ، بعد قرار البنك المركزي بذلك ، على تثبيت سعر الدولار من 7.80 جنيه إلى سعر 8.88 جنيه مقابل الدولار ، مما يؤدي إلى التغيير في أسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر – سعر الذهب

ومازال الذهب يسجل إرتفاعاُ ، وسوف نعرض لكم تقرير مفصل ، سوف نستعرض فيه أسعار جرام الذهب من العيار 24 و 21 و19 ، وسعر الاوقية الذهب ، وسعر الجنيه الذهب ، وسعر كيلو الذهب أيضاً مع أخر تحديث لأخر الأسعار ، ومتابعة مستمرة للتغيير في الأسعار كالأتي :

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

سعر الذهب عيار 24 380.64 $42.87

سعر الذهب عيار 22 348.94 $39.30

سعر الذهب عيار 21 333.05 $37.51

سعر الذهب عيار 18 285.46 $32.15

سعر الذهب عيار 14 222.06 $25.01

سعر الذهب عيار 12 190.36 $21.44

اسعار الذهب عيار 9 142.77 $16.08

اسعار أوقية الذهب 11838.45 $1333.33

اسعار جنيه الذهب 2664.63 $300.11

اسعار كيلو الذهب 380658.40 $42872.45

شبكةعيونالإخبارية

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