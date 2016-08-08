"إبراهيم محلب" يتوجه إلى تشاد على طائرة خاصة

غادر مطار القاهرة الدولى،اليوم الاثنين،المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية متوجها بطائرة خاصة إلى العاصمة التشادية إنجامينا فى زيارة قصيرة .

ومن المقرر أن يلتقى محلب خلال زيارته الرئيس التشادى إدريس ديبى لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حول دعم علاقات التعاون بين مصر وتشاد فى كل المجالات، وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن محلب أنهى إجراءات السفر من خلال صالة ٤ والمخصصة لرجال الأعمال على متن طائرة خاصة فى طريقة إلى تشاد.