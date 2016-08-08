أخبار عاجلة

الفول السوداني يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان إليكم 12 فائدة له ستجعلكم تأكلونه يوميًا -
التحالف والمعارضة السورية يصدان هجوما لداعش على قاعدة قرب الأردن -
شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي -
ضرب الـ«سايس» وخسر قصرًا في القمار.. 3 حكايات من دفتر «لورانس العرب» -
ننشر جدول امتحانات نهاية العام لمحافظة القاهرة -
الخطف بـ"حتة" حلاوة من المدارس.. سيدة تختطف تلميذة من داخل مدرسة بكفر الشيخ -
8 الصبح - الصحفي د/محمد الباز يهاجم الازهر"يقف عائق لمواجهة الإرهاب ومناهجه كلها تطرف وكراهية" -
عريفة الشرطة أمنية رشدى.. قصة عروس اغتالها الإرهاب قبل شهر من زفافها .. وهذه هى آخر رسالة كتبتها -
6 معلومات عن ثاني شهيدة في تاريخ الشرطة: منتدبة من «الموانئ» وأم لطفلتين -
آرسنال يسعى لاستعادة المركز الخامس بمواجهة كريستال بالاس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"إبراهيم محلب" يتوجه إلى تشاد على طائرة خاصة

Google+ Print
"إبراهيم محلب" يتوجه إلى تشاد على طائرة خاصة "إبراهيم محلب" يتوجه إلى تشاد على طائرة خاصة
الإثنين، 08 أغسطس 2016 10:19 ص
كتب محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولى،اليوم الاثنين،المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية متوجها بطائرة خاصة إلى العاصمة التشادية إنجامينا فى زيارة قصيرة .

 

ومن المقرر أن يلتقى محلب خلال زيارته الرئيس التشادى إدريس ديبى لتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى حول دعم علاقات التعاون بين وتشاد فى كل المجالات، وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن محلب أنهى إجراءات السفر من خلال صالة ٤ والمخصصة لرجال الأعمال على متن طائرة خاصة فى طريقة إلى تشاد.

 

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

فيديو جديد | يكشف بوضوح وجه أبو البراء المصري منفذ تفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية فضلا عن تحديد هوية منفذي التفجرين.

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

الصين: ندعم جهود مصر للحفاظ على أمنها واستقرارها

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

مساء الأنوار: تحليل مباراتي سموحة والمصري في الكونفدرالية ، ومباريات اليوم في الدوري - 09 أبريل 2017

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها من التوجه إلى سيناء بعد تفجيريّ مصر